O atacante Neymar tem forte identificação com o Santos, clube no qual foi revelado e único pelo qual atuou no Brasil. Porém, se tivesse que voltar ao Brasil, a escolha do principal nome do futebol no país, seria por outro clube.

“Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo”, afirmou o camisa 11 do Barcelona, em entrevista ao Esporte Interativo. Entre os motivos para o desejo, o atacante citou um dos maiores estádios do mundo. “Jogar no Maracanã lotado, Libertadores”.

Ainda que demonstre este desejo de atuar pelo Rubro-Negro, a tendência é de que a volta de Neymar ao Brasil ainda demore. Um dos principais nomes do Barcelona, e ainda com 25 anos, o astro da Seleção tem sua saída do clube catalão especulada para chegar ao futebol inglês.

Sobre o Santos, equipe que revelou o jogador ao futebol brasileiro, Neymar reiterou seu carinho pelo clube, mas também mostrou mágoa pelo fato de os alvinegros terem entrado com processo contra ele.

O astro da seleção brasileira ainda comentou sobre o fato de não ter dado parabéns publicamente ao Santos, que completou 105 anos de idade na última sexta. “Não tenho obrigação alguma de dar parabéns. Sou grato, agradeço tudo que fizeram por mim. Amo e amei jogar pelo Santos, toda minha família é santista, eu mesmo acabei virando santista, mas não sou obrigado a fazer tudo que quiserem”.

No atual elenco do Flamengo, há um atleta que também teve início fulminante na Vila Belmiro mas, depois de longo período na Europa, preferiu o clube carioca em sua volta ao Brasil. Trata-se do meia Diego, atualmente lesionado.