Os pais e a tia do meia Rafael Longuine, do Santos, morreram em um acidente de carro na noite dessa segunda-feira. O veículo da família colidiu com uma carreta na rodovia BR-376 em Alto no Paraná. O jogador foi dispensado por tempo indeterminado.

Além dos parentes do atleta, o motorista da carreta também morreu. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que estava transportando madeira, seguia sentido Paranavaí e invadiu a pista contrária e bateu contra o automóvel. Com o impacto, os dois veículos foram para fora da pista.

Rafael aceitou a proposta de renovação do Santos. Clube e jogador entraram em um acordo nesta semana para renovar o vínculo do atleta. O contrato acabaria no domingo passado e foi estendido por mais três temporadas.