Agora é oficial!

O atacante Borja é o mais novo reforço do Palmeiras para a temporada. O jogador do Atlético Nacional assinou um contrato de cinco anos após o clube paulistano acertar um pagamento de US$ 10,5 milhões (R$ 32 milhões), dividido em três pagamentos.

Borja é o novo reforço palmeirense na temporada e 33º jogador do elenco, o que deixa o time alviverde com bem mais opções do que vagas permitidas para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante, no entanto, deve ser inscrito na vaga do volante Tchê Tchê, que faturou o úmero esquerdo e ficará quase dois meses fora de combate.

Ao acertar a vinda de Borja, o Palmeiras também demonstrou força no mercado. O jogador tinha proposta do Shenzhen, da segunda divisão da China, de 28 milhões de euros (R$ 93 milhões), mas preferiu acertar com a equipe alviverde.

Contou bastante a presença de Alexandre Mattos, diretor de futebol palmeirense, em Medellín, na noite desta quinta-feira. A apresentação oficial ainda não tem data, mas deve ser nos próximos dias.

Antes de Borja chegaram ao Palmeiras o zagueiro Antônio Carlos, da Ponte Preta, o volante Felipe Melo, da Inter de Milão, os meias Guerra, do Atlético Nacional, Michel Bastos, do São Paulo, Hyoran, da Chapecoense, Raphael Veiga, do Coritiba, e os atacantes Keno, do Santa Cruz, e Willian, do Cruzeiro.