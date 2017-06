FOX SPORTS

Ainda sem um anúncio oficial, o Palmeiras internamente já dá como certo que oficializará ainda nesta semana o grande reforço desejado para o seu elenco nesta temporada, o meia Diego Souza, que passou pelo time alviverde entre 2008 e 2010, e foi pedido pelo técnico Cuca para a sequência do ano. O clube espera apresentá-lo na próxima quinta-feira (29) ou sexta (30), na Academia de Futebol, em São Paulo.

O jogador se empolgou com tudo que ouviu do time alviverde e deu resposta positiva, que deseja ir. Resta agora Palmeiras e Sport se acertarem na negociação, mas o time alviverde aposta que o desejo do jogador e seu bom relacionamento com a diretoria sensibilize os cartolas para que a negociação seja concluída rapidamente.

Nas próximas horas, os dois clubes definirão como será o pagamento para sacramentar o negócio, se será apenas em dinheiro, ou envolvendo a ida de alguns jogadores do time alviverde para o clube pernambucano. É isso que os cartolas do Sport e o técnico Vanderlei Luxemburgo conversarão sobre como acham a melhor contrapartida.

Arouca e Hyoran, que praticamente não entraram em campo neste ano, e o lateral-direito Fabiano, que trabalhou com Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro em 2015, ano em que o comandante dirigiu o Cruzeiro, são nomes que têm chance de serem envolvidos caso o negócio se defina envolvendo atletas do alviverde.

A negociação se deu a pedido do técnico do Cuca, que sonha com a chegada de um nome que pode ser usado tanto como meia como ‘falso 9’. Porém, antes, o condutor do acordo foi Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras. O mandatário esteve com a seleção brasileira nos amistosos contra a Austrália e Argentina como chefe de delegação e aproveitou para convencer o meia a voltar ao Palmeiras.

Com apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, Diego Souza poderá ser inscrito pelo Palmeiras na competição nacional e na Conmebol Libertadores Bridgestone.