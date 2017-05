TERRA

Teve calça vinho, teve lateral cobrado para a área, teve gol em jogada (muito) ensaiada e teve sofrimento para vencer. Teve até Gabriel Jesus – não no campo, mas assistindo do camarote. Foi uma noite de Cucabol no Allianz Parque, e o Palmeiras avançou às oitavas da Libertadores na liderança do Grupo 5 ao bater o Tucumán (ARG) por 3 a 1, gols de Mina, Willian e Zé Roberto.

O Verdão, que agora volta suas atenções para o clássico contra o São Paulo, sábado, pelo Brasileirão, fez 13 pontos na fase de grupos, três a mais que o Jorge Wilstermann (PER), que avançou em segundo.

O gol de Mina, aos 15 minutos, foi idêntico ao que o próprio colombiano marcou contra o Coritiba em 2016. Uma jogada muito repetida por Cuca não só nos treinos desta semana, mas desde sua primeira passagem. Até o autor da assistência, Róger Guedes, foi o mesmo.

Apesar de Barbona ter acertado a trave em um contra-ataque, o Palmeiras jogou o suficiente para construir vantagem maior antes do intervalo. Não o fez por ter tomado decisões erradas na hora de definir e porque Borja, que foi dúvida até o último instante – olha o Cucabol aí! -, continua sendo uma sombra daquele predador do Atlético Nacional.

O início do segundo tempo, sim, fez o torcedor lembrar dos piores momentos do Palmeiras no ano. Entre os 9 e os 13 minutos, “El Pulga” Rodríguez teve três chances claras para empatar. E empatou, de cabeça, aproveitando falha de Fernando Prass após cruzamento. Só não foi o gol da virada porque a arbitragem acertou ao assinalar impedimento na primeira de suas tentativas.

O Verdão acordou após as entradas de Willian e Fabiano nos lugares de Borja e Guedes e foi buscar o gol da vitória na marra. Willian, que provavelmente só ficou no banco devido ao desgaste, fuzilou Lucchetti aos 23 minutos e marcou seu nono gol no ano – artilheiro do time.

O Tucumán passou a ter uma missão praticamente impossível para se classificar – marcar dois gols -, mas não se entregou. Ficou bem perto do empate quando Jean quase fez contra e quando Prass fez milagre diante de Aliendro. Não deu. No fim, o jogo ficou aberto e o Verdão, mesmo sem jogar bem como no início, marcou o terceiro com Zé Roberto, em um lindo chute após cruzamento de Tchê Tchê. O Cucabol é assim: o torcedor pode até sofrer, mas geralmente vai dormir feliz.