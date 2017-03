UOL

O Palmeiras atropelou o São Paulo na tarde deste sábado (11) com direito a mais um golaço de cobertura, desta vez marcado por Dudu. Com a vitória por 3 a 0 no Allianz Parque, o Verdão encaminhou a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Com o resultado positivo, o time comandado por Eduardo Baptista chega aos 18 pontos e está na liderança do Grupo C. Já o São Paulo fica com os mesmos 14 pontos e ainda permanece na ponta do Grupo B.

Na próxima rodada a agremiação alviverde tem outro clássico pela frente: Santos no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o São Paulo recebe o Ituano no sábado (18), às 16 horas (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Pressão e marcação adiantada

Mandante da partida, o Palmeiras iniciou a partida pressionando os adversários e com a marcação adiantada. Em 10 minutos de jogo, Thiago Santos ganhou todas no meio campo e, assim, o São Paulo teve dificuldades na saída de bola.

São Paulo desfalcado fica menos ofensivo

A equipe comandada por Rogério Ceni entrou em campo com muitos desfalques. O goleiro Sidão (com lombalgia), Maicon (com entorse no tornozelo esquerdo) e Cueva (com edema na coxa esquerda) não puderam participar do clássico. Sem o meia peruano, Thiago Mendes foi deslocado para a armação e Jucilei reforçou o meio de campo, desta maneira o time ficou menos ofensivo.

Jogo truncado

A partir do meio do primeiro tempo a qualidade técnica do jogo caiu. As duas equipes fizeram muitas faltas e a partida ficou truncada. O primeiro cartão amarelo saiu aos 32 minutos para João Schmidt por falta em Willian. Aos 24, Lucas Pratto fez falta dura em Victor Hugo, os palmeirenses pediram ao juiz uma advertência, mas ele manteve o amarelo no bolso.

Líbero como Ceni pediu, Denis sofre gol por cobertura

Na montagem do seu sistema tático, o Ceni prevê que o time atue mais compactado e, desta forma, os goleiros ficam quase sempre mais à frente da meta. Mas essa forma de jogar acabou fazendo o arqueiro titular sofrer um gol por cobertura. O tento foi marcado por Dudu aos 45 minutos do primeiro tempo. Egídio roubou de Buffarini na esquerda, rolou pro meia, que viu Denis fora do gol e fez o golaço.

Palmeiras volta dos vestiários com tudo: Tchê Tchê amplia

Aos 10 minutos da etapa complementar, Michel Bastos encontrou Tchê Tchê livre próximo à área. Da direita, o meia ajeitou para a perna esquerda e mandou no cantinho do gol de Denis, sem chances de defesa.

São Paulo não consegue jogar e Palmeiras sela vitória com Guerra

Fernando Prass praticamente não encostou na bola no segundo tempo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Borja recebeu lançamento e entrou em disputa com Douglas. Denis saiu do gol, o colombiano tocou na bola tirando do arqueiro e Guerra chegou para completar para o fundo das redes.

Gritos homofóbicos no clássico

Gritos homofóbicos contra o goleiro Denis soaram em alto e bom som no Allianz Parque. Em todos os momentos que o arqueiro cobrava tiro de meta, os palmeirenses presentes no clássico com torcida única chamavam o são-paulino de bicha.

Tricolor perde invencibilidade de nove jogos

O São Paulo não perdia há nove jogos. Além disso este foi o primeiro jogo que o time tricolor não marcou gols neste Campeonato Paulista. A equipe comandada por Rogério Ceni tem o melhor ataque disparado da competição estadual com 21 gols marcados. Em contrapartida, a agremiação é a pior defesa, ao lado do Linense, com 17 gols sofridos.

$$$$

Depois de acabar com o contrato com a Prevent Senior e dar três partidas de bônus para a empresa, o São Paulo jogou com a estampa da Corr Plastik como patrocinador máster em sua camisa. No entanto, o acordo foi pontual e ainda não foi fechado um contrato para que a marca ocupe o espaço no restante da temporada.

É só por cobertura

Nos últimos três anos, o Palmeiras comemorou três gols por cobertura contra o São Paulo: no Campeonato Paulista de 2015, Robinho chutou da intermediária e encobriu Rogério Ceni. Depois, no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, meia fez um gol parecido, mais uma vez no atual técnico do time tricolor.

Torcidas uniformizadas se unem por homenagem

A Mancha Alviverde e a TUP, ambas torcidas uniformizadas do Palmeiras, se uniram para fazer uma caminhada em direção ao Allianz Parque para homenagear Moacir Bianchi, fundador da MV morto no início deste mês de março. Durante o tributo fizeram um minuto de silêncio que acabou se tornando um minuto de palmas.