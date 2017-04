Tweet no Twitter

O papa Francisco ganhou uma camisa do Palmeiras personalizada nesta quarta-feira. O pontífice recebeu o modelo no Vaticano e o clube usou as redes sociais para divulgar a imagem da camisa.

Torcedor do San Lorenzo, da Argentina, Francisco recebeu a camisa com o número 33 e na parte da frente há um patch com a imagem dele.

“O Papa Francisco entrou para Família Palmeiras e abençoou o manto!”, diz a postagem no Twitter oficial do Alviverde.