O atacante colombiano Orlando Berrío, que acabou de chegar ao Flamengo, é o segundo jogador mais veloz do mundo ao alcançar uma velocidade de 36 km/h, de acordo com um estudo realizado pelo clube Pachuca, do México, apenas atrás do galês Gareth Bale, do Real Madrid, que atinge 36,9 km/h.

O estudo, porém, foi considerado polêmico porque, de acordo com os dados divulgados, Bale corre quase ao nível de grandes velocistas da história, incluindo o jamaicano Usain Bolt.

O mexicano Jürgen Damn, um dos jovens de mais talento no futebol de seu país, ficou em terceiro lugar na lista do Pachuca com uma velocidade de 35,2 km/h, seguido pelo equatoriano Antonio Valencia, do Manchester United, com 35,1 km/h, e o gabonês Pierre Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, com 34,6 km/h.

O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, se desloca a uma velocidade de 33,6 km/h e é sétimo na classificação, dois degraus acima de seu rival na disputa de melhor jogador do mundo, o argentino Lionel Messi, nono com 32,5 km/h.

A informação não especifica em que distância os jogadores desenvolveram essas velocidades e nem outros detalhes.