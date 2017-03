UOL

O jornal “Sport” publica nesta segunda-feira que o Manchester United prepara uma oferta para contratar o atacante Neymar. A publicação diz que o time inglês está disposto a pagar até 200 milhões de euros (R$ 675 milhões), o valor estimado para a multa rescisória do jogador com o Barcelona.

A reportagem ainda afirma que a oferta para Neymar seria de 25 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) por temporada, o que faria do brasileiro o jogador mais bem pago do Campeonato Inglês.

Segundo o “Sport”, o técnico do Manchester United, Jose Mourinho, tem conversado regularmente com Neymar por telefone e tenta convencê-lo a realizar a mudança. O principal argumento do treinador português seria o de que, no novo clube, o atacante sairia da sombra de Lionel Messi e daria um passo adiante na carreira.

O Manchester United, porém, sabe que para convencer Neymar precisará também oferecer vantagens esportivas. Por isso, segundo o “Sport”, o projeto depende de uma classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O time é o atual quinto colocado do Campeonato Inglês e está nas quartas de final da Liga Europa.

Recentemente, o Chelsea também foi ventilado como clube que poderia fazer uma oferta por Neymar na próxima janela de transferências. Porém, a publicação diz que o time londrino não está disposto a gastar o mesmo valor do United pela contratação.

Vale lembrar que Neymar renovou recentemente seu contrato com o Barcelona até 2021. O brasileiro diz com frequência que está feliz no Barcelona e não tem planos de deixar o clube que defende desde 2013.