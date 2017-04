O DIA

Rio – Vasco e Botafogo cumpriram seus objetivos na última rodada da Taça Rio e estão classificados para a decisão do segundo turno e também do Campeonato Carioca. Com isso, a fase final da Taça Rio valerá apenas para cumprir tabela, já que Flamengo e Fluminense também estão confirmados na briga pelo título estadual.

Nas semifinais da Taça Rio o Botafogo vai enfrentar o Fluminense, enquanto o Vasco encara o Flamengo. Já na decisão estadual as duplas serão invertidas e o Rubro-Negro joga com o Alvinegro, enquanto o Cruzmaltino disputa uma vaga na final com o Tricolor.

Bem antes da bola rolar em Cariacica para o clássico Fla-Flu, as duas equipes já estavam garantidas antecipadamente para as semifinais do Campeonato Carioca. Com as duas melhores campanhas na classificação geral da competição, o Tricolor e o Rubro-Negro ainda possuem a vantagem de jogar pelo empate.

Diferente das edições anteriores, mesmo que um time seja campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, ele ainda não poderá ser considerado campeão carioca diretamente. Por isso, o Fluminense, vencedor do título da Taça GB, não levantará o caneco caso garanta o segundo turno.

Confira os resultados dos quatro grandes na última rodada da Taça Rio:

Fluminense 1 x 1 Flamengo

Nova Iguaçu 0 x 2 Vasco

Botafogo 3 x 2 Resende