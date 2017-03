UOL

Os oito clubes classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões conheceram na manhã desta sexta (17) os seus rivais da próxima fase. Os confrontos foram definidos através de sorteio realizado na cidade de Nyon, na Suíça.

O Barcelona encontrará a Juventus nas quartas de final, jogo que marcará, além do encontro de duas grandes forças do futebol mundial, o reencontro de Daniel Alves com o time catalão. O lateral brasileiro deixou a equipe no meio do ano de 2016 após passar oito anos no clube.

Além do reencontro dentro de campo, no banco de reservas, Carlo Ancelotti terá pela frente o seu antigo clube, o Real Madrid. O diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, que estava presente no sorteio, mostrou-se preocupado com o confronto contra o Bayern de Munique: “É um dos piores rivais que poderíamos pegar. As equipes se conhecem muito bem e eles têm o Carlo Ancelotti ali, que foi nosso treinador”, analisou.

A Liga dos Campeões também terá o confronto inédito de Borussia Dortmund e Monaco, que se encontrarão pela primeira vez na competição.

Barcelona, Atlético de Madri, Monaco, Bayern de Munique, Real Madrid, Leicester, Juventus e Borussia Dortmund disputam as vagas para a semifinal da maior competição de clubes da Europa. A grande final será no dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales.

Os primeiros jogos das quartas de final acontecerão nos dias 11 e 12 de abril. As partidas de volta serão disputadas nos dias 18 e 19 de abril.

Leicester, Monaco, Real Madrid e Barcelona decidirão os seus jogos de volta em casa.

Confira como ficaram os jogos:

Jogos de ida – Terça (11 de abril, às 15h45):

Juventus x Barcelona

Borussia Dortmund x Monaco

Quarta (12 de abril, às 15h45)

Atlético de Madri x Leicester

Bayern x Real Madrid

Jogos de volta – Terça (18 de abril, às 15h45)

Leicester x Atlético de Madri

Real Madrid x Bayern de Munique

Quarta (19 de abril, às 15h45)

Barcelona x Juventus

Monaco x Borussia Dortmund