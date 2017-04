TERRA

Tensa, a partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, foi digna de dois times que juntos somam 16 títulos de Liga dos Campeões – Real com 11 e Bayern com 5. Com o placar de 2 a 1 para os bávaros no tempo regulamentar, o duelo válido pelas quartas de final foi para a prorrogação. O time espanhol deslanchou e, com dois de Cristiano Ronaldo e um de Asensio, venceu por 4 a 2.

O duelo foi muito movimentado e recheado de lances polêmicos. O Bayern abriu o placar com Lewandowski em gol de pênalti, cometido por Casemiro. O Real empatou com Cristiano Ronaldo, mas, na sequência, o zagueiro Sergio Ramos marcou contra e deixou o time alemão novamente na frente. Já na prorrogação, o centroavante português, marcou mais dois gols, um em impedimento, e Asensio fechou o placar.

Com a classificação, o Real espera para conhecer seu adversário na semifinal do torneio. O sorteio da próxima fase da Champions League acontece nesta sexta-feira. Ainda nesta terça, o Atlético de Madrid venceu o Leiceister e também avançou.

Real desperdiça chances no primeiro tempo – Fora de casa e precisando de gols para avançar, o Bayern de Munique passou a propor o jogo no início do duelo. Com mais posse de bola, com Xabi Alonso comandando o setor do time bávaro, o Bayern começou melhor e pressionou o Real nos minutos iniciais. Em jogada de velocidade do francês Ribery, Robben apareceu bem colocado e tentou a finalização, mas foi cortado ela zaga espanhola.

O time bávaro tocava bola com tranquilidade e chegava bem ao ataque. Vidal arrumou espaço e chutou de fora da área, em tentativa de furar o bloqueio dos galácticos. O francês chamou a responsabilidade e voltou a assustar os torcedores do Real, quando dividiu bola com o goleiro Navas, que levou a melhor.

Sem Bale, o Real desafogava o jogo pelo lado esquerdo, com Marcelo e Cristiano Ronaldo. A primeira boa chegada da equipe espanhola saiu dos pés do brasileiro, que cruzou para Benzema testar e mandar a bola perto da trave do goleiro Neuer. Na primeira vez que avançou pela direita, o lateral Carvajal chutou de fora da área e levou perigo ao gol de Neuer, exigindo grande defesa do goleiro alemão.

O Real cresceu na partida e quase abriu vantagem com Benzema. Carvajal soltou uma bomba, Neuer salvou e a bola sobrou limpa para Benzema, que chutou com força, mas viu o zagueiro Boateng dar carrinho e salvar praticamente em cima da linha. Atacando com facilidade, o Real colecionou gols perdidos. Em um vacilo da zaga do Bayern, o meia Toni Kross apareceu na meia-lua e chutou de primeira, mandando a bola por cima do gol.

Bayern cresce na segunda etapa – O Bayern retornou muito melhor para o segundo tempo. Solto no setor ofensivo, os bávaros conseguiram abrir o placar aos sete minutos. Casemiro pisou no pé direito de Robben e derrubou o holandês dentro da área: pênalti. Na cobrança, o centroavante Lewandowski deslocou o goleiro madrilenho e fez 1 a 0.

Mesmo se classificando com o resultado parcial, o Real passou a buscar mais o ataque. O técnico Zidane substituiu Benzema pelo jovem meia Asensio para centralizar Cristiano Ronaldo e jogar com Isco e Asensio nas pontas. Com mais movimentação no setor ofensivo, o Real conseguiu controlar ditar um pouco melhor o ritmo do jogo.

Aos 28 minutos, a grande chance desperdiçada pelo Real Madrid. Os espanhóis puxaram contra-ataque com três jogadores contra dois marcadores, mas o lateral Carvajal tentou resolver a jogada sozinho e acabou finalizando em cima do volante Vidal.

Quando o Bayern partia para o ataque, o Real conseguiu empatar. Casemiro roubou a bola no meio-campo e cruzou na medida para o português Cristiano Ronaldo, que, muito bem posicionado, cabeceou e mandou para o fundo das redes.

Na saída de bola, após sofrer o gol, o Bayern contou com a sorte para voltar a ficar a frente do placar. Sergio Ramos, que tantas vezes salvou o Real, tentou cortar a bola e acabou mandando contra o próprio patrimônio: 2 a 1. Em momento favorável aos bávaros, com grande pressão no campo de ataque, o volante Vidal acabou sendo expulso. O jogador deu carrinho em Asensio e, mesmo pegando a bola, acabou levando o cartão vermelho.

Real deslancha na prorrogação – Com um a menos, o Real Madrid cresceu na prorrogação e o Bayern não conseguiu segurar o forte ataque espanhol. Aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Sergio Ramos lançou para Cristiano Ronaldo, que, em impedimento, dominou e fuzilou Neuer: 2 a 2. E o gajo ainda marcou mais um. Eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo, o centroavante viu o lateral Marcelo fazer grande jogada e só completou para o fundo das redes.

Antes do apito final do juiz, ainda deu tempo do jovem Asensio fazer fila e marcar um belo gol, fechando o placar em 4 a 2 e selando a classificação do Real à semifinal da Liga dos Campeões.