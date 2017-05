FOX SPORTS

Considerado uma das maiores joias do futebol brasileiro na atualidade, o atacante Vinicius Junior tem seu destino selado. Isso porque, segundo publicação feita pelo jornal espanhol As na manhã deste domingo (21 de maio), o Real Madrid acertou a compra do jogador do Flamengo por uma quantia astronômica: 45 milhões de euros (R$ 165 milhões).

A reportagem indica que um representante do time espanhol chegará ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (22) para finalizar as últimas pendências no contrato do jogador com os Blancos; a expectativa é de que tudo esteja finalizado até a terça-feira (23) para o anúncio oficial. O curioso é que o atleta não irá à Espanha de cara, mas sim, apenas no próximo ano, quando já será maior de idade.

Disso, permanecerá com o elenco Rubro-Negro já vendido, como foi o caso de Gabriel Jesus com o Manchester City e o Palmeiras na última temporada. O Real Madrid decidirá em julho de 2018 qual será o melhor futuro para o jogador, se é continuar no Flamengo ou se mudar para Madri. Os merengues desbancaram o arquirrival Barcelona – que ofereceu a metade do valor final – na negociação.

Apesar das altas cifras, Vinicius Junior ainda não possui muita experiência no futebol profissional, tendo poucas atuações com o time principal do clube da Gávea. Entretanto, suas excepcionais atuações no Sub-20 da Seleção Brasileira, e também nas categorias de base dos cariocas, lhe deram destaque na Europa. A ideia do comandante Zé Ricardo é a de utilizar o atacante cada vez mais, no Campeonato Brasileiro.