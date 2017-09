UOL ESPORTE

“Eu recupero qualquer jogador. Tenho certeza absoluta disso”. Esta frase de Renato Gaúcho pode sintetizar a indicação do treinador para contratação de Cristian. Prestes a completar 34 anos, afastado há seis meses no Corinthians, a chegada do jogador ao Grêmio é nova aposta no ‘poder de recuperar atletas’ do comandante. E até agora só há motivos para acreditar.

No início do ano, reforços que inicialmente tinham alguma rejeição foram abraçados e indicados por ele. Léo Moura, que estava prestes a se aposentar, chegou ao Tricolor por pedido do técnico em parceria com o ex-coordenador técnico Valdir Espinosa. E não demorou para superar qualquer desconfiança por conta dos 38 anos de idade. Hoje é um dos jogadores mais utilizados do grupo, seja na lateral ou no meio-campo.

Bruno Cortez também foi contratado com o toque de Portaluppi. E recuperou-se. Depois de rodar por alguns clubes do Brasil, o lateral esteve no Japão e estava muito próximo de assinar com o Náutico, atual lanterna da Série B. Foi quando a procura do Grêmio, por intermédio do treinador, acabou na contratação. Com a lesão de Marcelo Oliveira, ele virou titular e nem mesmo no regresso do colega de clube a condição foi alterada. Hoje é absoluto no time.

Lucas Barrios deixou o Palmeiras pela falta de chances de jogar. O argentino naturalizado paraguaio vinha de um ano de incertezas e mesmo com a conhecida qualidade, precisava provar. Provou. Hoje é o artilheiro do time na temporada com 16 gols em 30 jogos e dono do comando de ataque.

Não foi apenas nos vindos de fora

E não foi apenas com contratações que Renato Gaúcho se notabilizou por recuperar jogadores. Os do Grêmio também tiveram nova vida. Fernandinho é exemplo claro disso, pois na reapresentação do grupo de atletas o jogador ainda negociava o regresso ao Flamengo, onde atuou no ano passado cedido por empréstimo. A perspectiva de jogar em Porto Alegre era pequena depois de anos com idas e vindas. Mas a partir de um pedido e do apoio de Portaluppi, o atacante de lado de campo passou a empilhar boas atuações. Hoje é o 12º jogador do time.

Bressan também vale ser citado. Ao voltar de empréstimo do Peñarol, esteve por ser negociado com uma série de clubes. Por pouco não se acertou com o Vitória. Mas Renato não liberou. Firmou Bressan como ‘homem de sua confiança’ e vê o zagueiro crescer em rendimento a cada oportunidade.

Pedro Rocha deixou o status de ‘instável’ para virar ‘homem-gol’ e render R$ 45 milhões aos cofres azuis. Ramiro virou titular absoluto depois da chegada de Portaluppi. E até mesmo Luan atingiu seu auge.

É o mesmo que os gremistas esperam ocorrer com Cristian, que até já assistiu a partida diante do Sport na Arena. A contratação se justifica também na lesão de Maicon, que passou por cirurgia e só volta no ano que vem.