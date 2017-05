TERRA

A Rússia divulgou nesta segunda-feira a lista com 30 jogadores para a disputa da Copa das Confederações, que será realizada no país a partir do mês que vem. No grupo estão dois brasileiros: o lateral-direito Mario Fernandes, do CSKA, e o goleiro Guilherme, do Lokomotiv Moscou.

A presença dos dois na competição ainda não está confirmada, uma vez que o técnico Stanislav Cherchesov terá que cortar sete jogadores na lista final.

O ex-jogador do Grêmio já havia sido chamado pelo treinador para dois amistosos em março: derrota para Costa do Marfim (2 a 0) e empate com a Bélgica (3 a 3). Contudo, Mário Fernandes ficou no banco e não atuou em nenhum dos dois jogos.

O lateral chegou a ser convocado por Mano Menezes em setembro de 2011 para o Superclássico das Américas, contra a Argentina, mas não se apresentou, alegando problemas particulares.

Já Guilherme foi convocado oito vezes pela seleção da Rússia e atuou em duas partidas: derrota por 2 a 1 para a República Tcheca e vitória por 3 a 0 sobre a Lituânia.

PRÉ-CONVOCADOS PELA RÚSSIA

GOLEIROS: Akinfeev, Belenov, Guilherme e Lunev;

DEFENSORES: Vasin, Dzhikiya, Kambolov, Kudryashov, Kutepov, Neustadter, Semenov e Shishkin;

MEIO-CAMPISTAS: Gazinskaya, Glushakov, Golovin, Dzagoev, Erokhin, Zhirkov, Zobnin, Kombarov, Miranchuk, Samedov, Smolnikov, Tarasov e Mário Fernandes

ATACANTES: Bukharov, Dzyuba, Kanunnikov, Poloz e Smolov.