UOL

O elenco do Corinthians tem salários atrasados pela segunda vez em curto período de tempo. Nesse momento, jogadores têm não apenas seus vencimentos pendentes, mas também as férias que deveriam ter sido pagas em dezembro.

A informação foi confirmada com fontes ligadas ao elenco do Corinthians, que deu alguns sinais internos de insatisfação com o problema. A exemplo do que havia ocorrido em novembro, alguns jogadores reclamaram da falta de uma posição rápida da diretoria do clube em relação aos atrasados.

Nos últimos dias, representantes do elenco tiveram uma conversa com a direção do Corinthians e foi feita a promessa de que todas as pendências seriam quitadas até o fim desta semana. A delegação está em Poços de Caldas para a abertura da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra a Caldense.

Atualmente, a folha salarial do Corinthians é de aproximadamente R$ 10 milhões e é preenchida por um grupo superior a 50 atletas, se somados todos os emprestados. Nesse momento, o elenco dirigido por Fábio Carille tem 40 jogadores, embora apenas 28 possam ser inscritos no Campeonato Paulista.

A reportagem tentou contato com o diretor financeiro Emerson Piovesan e com o diretor de futebol Flávio Adauto, mas nenhum deles retornou as chamadas.