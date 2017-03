UOL

O Santos fechou com a Caixa Econômica Federal por mais uma temporada. Após acertar um acordo com a estatal de “termo de uso da marca” em outubro do ano passado e receber R$ 2 milhões aproximadamente, o clube paulista agora fecha o patrocínio máster de forma definitiva.

O time alvinegro prepara um evento para divulgar o acordo e anunciar os detalhes do contrato na tarde desta segunda-feira, na Vila Belmiro. O clube paulista deve receber o que almejava na negociação – cerca de R$ 18 milhões por temporada.

A chegada da grana na Vila Belmiro servirá para acalmar um pouco os bastidores no clube.

Isso porque a torcida santista está revoltada pelo fato de o seu time ter perdido os três clássicos nesta temporada – o Santos foi derrotado pelo Corinthians (1 a 0), na Arena do Corinthians, e pelo São Paulo (3 a 1) e Palmeiras (2 a 1), na Vila Belmiro.

Após o término do clássico contra o Palmeiras, a maioria dos atletas deixou o campo calado. Nas arquibancadas já se ouviam as vaias e xingamentos dos torcedores. Em derrota na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior sempre é o mais pressionado.

Fora do estádio, os torcedores continuaram com os protestos e, por causa de vandalismo, entraram em confronto com a Polícia Militar. Eles atiraram garrafas dos bares, enquanto os policiais responderam com gás de pimenta.

Caixa é quarta empresa na camisa do Santos

A Caixa será a quarta empresa a aparecer na camisa santista. Hoje, o clube tem em sua camisa – a Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, a Algar, companhia com vários ramos de atuação (desde telecomunicação a turismo) e a Sil, empresa de fios e cabos elétricos.

O Santos conseguiu acertar com a Caixa depois de obter a liberação da Certidão Negativa de Débito (CND), documento que serve para o clube comprovar que não tem dívidas com o Governo Federal.

O documento sempre foi entrave para que o clube paulista fechasse com a estatal. Nos últimos anos, o Santos ficou próximo de um acerto com a Caixa, porém a pendência sobre a regularização da CND impediu o desfecho. No início desta temporada, a “novela” se repetiu em relação ao banco, que buscou novos parceiros.