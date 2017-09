UOL ESPORTE

Santos empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida das quarta de final da Copa Libertadores da América. A equipe santista saiu na frente com Bruno Henrique no primeiro minuto do 2º tempo, mas cedeu o empate na reta final da partida. O time equatoriano pressionou no finalizinho, mas Vanderlei salvou o time mais uma vez. Agora o time da Vila Belmiro pode jogar por empate sem gols no jogo de volta para se classificar.

O jogo de volta entre Santos e Barcelona ocorre no próximo dia 20, quarta-feira, na Vila Belmiro. O vencedor do duelo encara Grêmio ou Botafogo na semifinal. Antes disso, a equipe santista encara o Botafogo neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem foi o melhor: Bruno Henrique brilha com gol e velocidade

O atacante Bruno Henrique mais uma vez foi o melhor jogador do Santos em campo. Nesta quarta-feira, ele foi o melhor atleta da partida. Além de abrir o placar, o camisa 27 deu muito trabalho aos equatorianos por conta de sua velocidade. Muitas vezes, ele só era parado com faltas.

Quem foi o pior: Thiago Ribeiro foi nulo em campo

O atacante Thiago Ribeiro, substituto de Copete, lesionado, demostrou que não consegue acompanhar o ritmo dos demais jogadores. Ele é esforçado, mas está abaixo de outros atletas: tecnicamente e fisicamente. Kayke entrou em seu lugar aos 15 minutos do 2º tempo.

Vanderlei se destaca, mas foi vazado por “atacante chato”

O goleiro Vanderlei, um dos grandes destaques do Santos na temporada, foi importante para o time mais uma vez. O goleiro defendeu a maioria das bolas, mas foi vazado por Jonatan Alvez, atleta que se destacou pela parte técnica e também por ser aguerrido em campo. Ele brigou bastante com a defesa santistas, inclusive, provocando discussões.

Bruno Henrique nunca fez tanto gols. Já são 15 em 2017

Após cobrança de falta de Lucas Lima, a defesa do Barcelona não conseguiu afastar a bola, que sobrou para David Braz. O zagueiro, de cabeça, tocou para Bruno Henrique finalizar de perna direita da entrada da pequena área e marcar o seu 15º gols na temporada. Ele nunca havia feito tantos gols e considera a melhor fase de sua carreira.

Lucas Lima sofre lesão e preocupa para volta

O meia Lucas Lima sentiu dores musculares na coxa direita e foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo. Levir Culpi colocou Jean Mota em seu lugar. O camisa 10, destaque no clássico contra o Corinthians no último domingo, fazia boa apresentação. Ele foi o responsável por cobrar a falta que originou no gol do Santos. O jogador virou dúvida para o jogo de volta contra o Barcelona na próxima quarta-feira.

Pressão do Barcelona e falhas de David Braz

O Barcelona pressionou o Santos somente nos dez primeiros minutos de jogo. A equipe equatoriana se aproveitou de falhas individuais do zagueiro David Braz. O defensor perdeu o tempo da bola no primeiro lance e deixou a bola para o atacante Jonatan Alvez finalizar para grande defesa de Vanderlei. Pouco minutos depois, ele perdeu a bola para Esterilla e provocou mais uma boa tentativa do Barcelona. Depois disso, o time brasileiro equilibrou o jogo.

Caicedo x Ferraz

O lateral direito Victor Ferraz enfrentou muitas dificuldades para anular o atacante Caicedo. O jogador do Barcelona ganhou quase todas as jogadas individuais. No entanto, o equatoriano pecou nos cruzamentos para sorte da defesa santista.

Santos foi ao Equador com 4 desfalques

Além de Copete, substituído por Thiago Ribeiro, o técnico Levir Culpi também não pôde contar com o atacante Nilmar, desfalque por conta de conjuntivite, Vecchio, em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa, e Gustavo Henrique, com lesão no joelho sofrida no clássico contra o Corinthians.