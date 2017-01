FOX SPORTS

O Santos está disposto a trazer um centroavante que possa revezar com Ricardo Oliveira durante a temporada, principalmente na Conmebol Libertadores Bridgestone. E o nome escolhido pela diretoria é o de Luis Fabiano. Após ‘fechar’ a defesa, o Peixe procura reforços para o setor ofensivo, mas tem encontrado dificuldade no mercado. Por conta disso, o alvinegro quer aumentar a oferta inicial feita ao Fabuloso em novembro de 2016.

O atacante, porém, ainda não sentou com os santistas para tratar de um possível acerto. O ex-jogador do rival São Paulo irá para a China na próxima semana. O objetivo é rescindir o contrato com o Tianjin Quanjian. Mesmo ainda tendo vínculo com o time chinês, Luis Fabiano já tem um acordo verbal para ser liberado e voltar ao Brasil. Segundo seus representantes, o centroavante de 36 anos só irá continuar as conversas com o Peixe assim que retornar da viajem. O Santos, por sua vez, analisando os problemas para reforçar o ataque, está disposto a oferecer um contrato fixo com bonificações por metas atingidas, como gols marcados e jogos disputados.

Inicialmente, a ideia era propor um contrato nos moldes daquele acertado com Ricardo Oliveira no início de 2015: vínculo curto e salários de aproximadamente R$ 50 mil. Além disso, o Fabuloso também pensa em diminuir sua pedida salarial para se encaixar nos ‘padrões brasileiros’. O maior problema do alvinegro é a concorrência pelo atacante. Isso porque Vasco e Ponte Preta também demonstram interesse em contratá-lo em definitivo. O Peixe, porém, acredita que pode convencer Luis Fabiano a desembarcar na Vila por conta da disputa da Libertadores.

A chegada do veterano jogador também serviria para o Santos emprestar Rodrigão. Cobiçado por Sport, Vitória, Bahia e Grêmio, o atacante foi avisado que só será liberado caso o Peixe encontre um substituto para a posição. Apesar da diretoria acreditar que ele ainda não tenha ‘tarimba’ para ser a sombra de Ricardo Oliveira, a escassez no mercado fez o alvinegro manter o jogador no elenco.