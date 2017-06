GAZETA ESPORTIVA

O Santos ficou apenas dois dias sem treinador. Após anunciar a saída de Dorival Júnior na tarde do último domingo, a diretoria do Peixe agiu rápido e confirmou que Levir Culpi assume o comando até o final da temporada. O novo técnico será apresentado nesta semana e deve ficar no banco de reservas já no próximo domingo, no embate contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do alvinegro tinha Levir como principal alvo desde o momento em que foi confirmada a demissão de Dorival. O primeiro contato com ele já tinha sido feito na noite de domingo. Após retornar de viagem internacional, o ex-comandante do Fluminense participou de duas reuniões com a cúpula do clube. Os longos encontros terminaram com o desfecho positivo para os dois lados.

Pensando nas eleições do clube em dezembro, o presidente Modesto Roma Júnior ofereceu um contrato até o final do ano, com salário girando em torno de R$ 290 mil. Mesmo com o vínculo curto, Levir gostou do projeto e aceitou a oferta nesta terça.

O auxiliar do treinador, Luiz Roberto Matter, está no Japão e, por causa do fuso horário (diferença de 12 horas), o clube ainda não conseguiu contato com ele. Assim que falar com o auxiliar, o Peixe vai anunciar a nova comissão técnica. Além dele, Levir também trará o preparador físico Rodrigo Mehl.

Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, a cúpula do alvinegro apostou em Levir por dois motivos. O primeiro é que ele estava livre no mercado, já que não treinou nenhuma equipe desde a saída do Fluminense, em 2016. Além disso, os dirigentes também levam em consideração o fato do treinador ter barrado Fred no time carioca. Isso porque os santistas acreditam que o atual elenco está acomodado e precisa de um ‘chacoalhão’.

Mesmo com Levir confirmado, o auxiliar Elano vai comandar o Santos no embate contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Brasileirão.