Em reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira, o São Paulo chegou a um acordo com o Ajax-HOL e definiu a venda do meia-atacante David Neres, de 19 anos, uma das crias de Cotia e que estava cotado para ter participação mais efetiva no elenco em 2017 a pedido de Rogério Ceni.

O clube tricolor, no entanto, confirmará a negociação apenas quando o contrato for assinado, segundo apurou a reportagem do ESPN.com.br. David Neres está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, no Equador.

O Ajax topou pagar 15 milhões de euros (hoje R$ 50,7 milhões) por 80% dos direitos do jogador, ficando os 20% restantes com o São Paulo. Os valores da transação tornaram a negociação de David Neres a terceira maior da história da equipe do Morumbi.

Antes dele, o meia Lucas foi vendido ao Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros (na época, R$ 108 milhões, dos quais o São Paulo recebeu R$ 81 milhões), em 2012, e o meia-atacante Denílson ao Real Betis por US$ 32 milhões (na época, R$ 65 milhões), em 1998.

O valor é bem-vindo aos cofres são-paulinos. Em orçamento apresentado em dezembro, a diretoria previa arrecadar R$ 60 milhões em venda de jogadores para evitar deficit.

David Neres é uma das maiores revelações recentes do São Paulo. Nas categorias de base, ele ganhou a Copa do Brasil Sub-20, a Copa Libertadores Sub-20, a Copa Ouro e Copa RS no sub-20. Ainda foi artilheiro da Copa do Brasil em 2015, com seis gols.

Pelo time profissional, Neres fez oito jogos e três gols em 2016.