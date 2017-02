ESPN

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo jogador do São Paulo, o atacante Lucas Pratto foi questionado sobre a frase dita em 2016, na qual assegurou que dificilmente trocaria o Atlético-MG por outro clube brasileiro. O argentino se explicou e disse que jamais afirmou que seria “impossível” atuar por outro time no Brasil.

“Falei que era muito difícil mudar de equipe no Brasil, mas não impossível. As situações mudam…”, disse Pratto, que elogiou o “projeto” oferecido pela equipe do Morumbi.

“Não foi fácil trocar o Atlético-MG pelo São Paulo. O projeto aqui é ganhar títulos, é o maior time do Brasil e um dos maiores da América do Sul. Há coisas pessoais minhas, objetivos meus, que não vou falar, mas o projeto esportivo me chamou a atenção, o treinador é ídolo do clube, todas essas coisas me fizeram escolher o São Paulo”, explanou.

“Eu estava num clube muito bom no Atlético-MG, mas gostei muito da proposta do São Paulo, pela magnitude do clube, do que apresentaram para mim, o projeto de conseguir títulos importantes e voltar a colocar o São Paulo no lugar mais alto. Vamos jogar o Brasileiro, que é muito importante, e tanto treinador da seleção argentina como a comissão dele me deram boas referências. Quando chegam propostas, sempre tento pesquisar como está o clube. Todos sabem o que o São Paulo representa no futebol sul-americano”, acrescentou.

O atacante também disse estar 100% fisicamente, mas disse que dificilmente atuará contra o Santos, nesta quarta, pelo Paulista, por problemas de documentação.

“É difícil jogar quarta, por causa de documentação. Eu já tinha jogado dois jogos pelo Atlético, ia jogar quinta, estou 100% fisicamente. Não falei com Rogério sobre quarta, porque ele sabe que ainda não pode contar comigo. Minha cabeça essa semana é me preparar bem, conhecer meus companheiros, me colocar no ritmo do São Paulo e para jogar o mais rápido possível assim que estiver disponível”, salientou o gringo.

Sobre a concorrência que terá no ataque com Gilberto e Chávez, Pratto disse que torce para que o técnico Rogério Ceni tenha “dor de cabeça” para escalar os titulares.

“Ontem parabenizei todo mundo pelo jogo, especialmente o Gilberto pelos três gols. Espero que Rogério tenha dor de cabeça, que todos do ataque estejam bem. É importante todos estarem 100% e fazendo gols, pois isso é importante para o time. Os gols vão dar confiança para o Gilberto trabalhar e fazer bem as coisas”, assegurou o camisa 14.

“No ataque o São Paulo está bem, eu chego para ajudar. Chávez, Gilberto e eu vamos tentar fazer todos os gols que o time precisa. Pressão vai ter sempre por ser atacante e jogar em time grande. A pressão é boa para saber que estamos obrigados a fazer bem as coisas, num time que representa muito para a torcida e para o Brasil”, complementou.