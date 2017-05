ESPN

Após 18 dias só treinando, o São Paulo decepcionou bastante seu torcedor na noite desta quinta-feira e deu vexame. O time sofreu diante do Defensa y Justicia, da Argentina, empatou por 1 a 1, flertando com a derrota, e foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, após ter ficado no 0 a 0 na Argentina.

O adversário dos argentinos na segunda fase será definido em sorteio no início de junho.

Foi a terceira eliminação em mata-mata na temporada. Antes, o São Paulo caiu nas quarta fase da Copa do Brasil para o Cruzeiro. E foi eliminado na semifinal do Paulista para o Corinthians.

O meio-campista Thiago Mendes abriu o placar aos 5 minutos, em chute de fora da área, que desviou no atacante Lucas Pratto. Aos 10, o volante Castellani empatou, ao finalizar de dentro da área, após falha na tentativa do zagueiro Lucão em querer cortar.

Antes da partida, o lateral esquerdo Júnior Tavares chegou a elogiar as duas semanas para treinos.

“O período serviu para o nosso time se entrosar mais, e o Rogério Ceni trabalhou muito taticamente. Foi uma fase de treinamentos, com muito foco no elenco. A gente está muito ansioso pelo jogo, por vestir de novo a camisa do São Paulo. As coisas vão sair naturalmente de acordo com o que treinamos”, afirmou.

Novidade

Rogério Ceni surpreendeu a todos ao anunciar a escalação com Neilton no time titular. O atacante, que teve um Paulista apagado, até mostrou motivação.

Antes de iniciar a partida afirmou que estava aguardando a “oportunidade aparecer”. Mas o atacante não atuou bem. Apagado, errou muito. Foi substituído no intervalo por Gilberto.

Gilberto no banco, no entanto, foi justamente o que fez os torcedores se questionarem no Morumbi. Além disso, o zagueiro Lugano e o atacante Chávez não foram relacionados.

Começo bom, mas…

O São Paulo começou o jogo no Morumbi com tudo.

Abriu o placar no primeiro minuto com Lucas Pratto, após assistência de Cueva. Mas o tento foi anulado porque o atacante argentino estava em posição de impedimento.

Isso não abalou os tricolores. Aos 5, o meia Thiago Mendes chutou de fora da área e contou com desvio em Pratto. A bola foi no canto direito do goleiro Arias.

Parecia que seria uma noite de goleada. Mas a história não foi essa.

Aos 10, Jonas Gutierrez se deslocou do meio de campo para a ponta-esquerda. Teve tempo de olhar para a área e cruzar. A bola foi limpa para Castellani, após falha de Lucão, que finalizou com força e empatou a partida, no Morumbi.

Foi o início do pesadelo tricolor. O time até teve posse de bola (70%), mas errou passes simples, errou posicionamento, errou nas finalizações – que nem chegaram a ameaçar o time argentino. Já o Defensa y Justicia foi mais perigoso, mesmo com menos posse.

Aos 41, Lucão quase marcou contra. Ele tentou cortar um cruzamento de Bouzat, mas quase mandou contra a meta tricolor, sendo vaiado no estádio.

Antes do apito final no primeiro tempo, Renan Ribeiro ainda salvou o time ao espalmar um chute perigoso de Bouzat. No rebote, a zaga afastou o perigo.

Segundo tempo triste

O São Paulo começou com mudança. Gilberto substituiu Neilton. Mas as ações iniciais foram do Defensa y Justicia, que (apesar do placar ser favorável) continuou atacando.

Aos 17, Rogério Ceni mudou de novo. Colocou Luiz Araújo no lugar de Bruno.

Ainda assim o time deu mais sustos. Isso porque Lucão cometeu uma falha incrível na pequena área e permitiu que Elizari, sozinho, finalizasse. Renan Ribeiro evitou o gol.

Aos 30, Cueva, em péssima apresentação, foi substituído por Thomaz.

O time continuou devendo e levando perigo dos argentinos.

Aos 48, o Defensa y Justicia perdeu o zagueiro Alexander Barboza expulso.

Próximos compromissos

Agora o São Paulo não terá muito tempo para arrumar o time. No próximo domingo, estreará no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.