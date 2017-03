UOL

Já com elenco praticamente formado para a temporada, o São Paulo procurou os representantes de Everton Ribeiro ao saber do desejo do meia em voltar ao Brasil. A conversa teve como objetivo consultar os termos de um possível retorno, mas não chegou a empolgar – o meia, pelo menos por enquanto, não está perto do Morumbi.

Os valores salariais pedidos por Everton são considerados bastante altos – pelo São Paulo e por outros clubes que também demonstraram interesse. Nas conversas, o clube paulista ainda ouviu que há outro clube brasileiro com tratativas já bastante avançadas pela contratação.

Os representantes do jogador não revelam qual o clube favorito, mas confirmam, desde a terça-feira, que o jogador retornará ao Brasil e já conversa com um clube.

Everton Riveiro assinou com o Al-Ahli em fevereiro de 2015, após duas grandes temporadas no Cruzeiro, com direito a dois títulos brasileiros consecutivos, ambos com troféu de melhor jogador da competição. No clube árabe, é querido pela torcida e marcou seis gols em 18 partidas na última temporada.

Se a conversa com Everton Ribeiro não está quente, o São Paulo está perto de sacramentar a venda do zagueiro Lyanco para o Torino, da Itália, e deve acertar nesta quinta a chegada de Edimar, lateral esquerdo vindo do Cruzeiro.

Para o Brasileirão, Rogério Ceni ainda busca um camisa 10 que possa dar suporte e substituir Cueva em momentos de necessidade. O São Paulo tem pela frente no próximo domingo clássico diante do Corinthians, 16h, no Morumbi.