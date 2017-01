VEJA

Em sua primeira partida oficial vestindo roupa social e não luvas e chuteiras, Rogério Ceni venceu. Apesar da pontaria ruim, o São Paulo bateu um adversário tradicional, o River Plate da Argentina, nos pênaltis, após empate em 0 a 0, pela semifinal da Florida Cup, em St. Pettesburgh, nos Estados Unidos. O goleiro Sidão foi o herói da partida nas penalidades e já ganhou moral com o técnico. Na decisão do torneio, o São Paulo enfrentará o maior rival Corinthians, no sábado às 21h (de Brasília).

Com apenas duas semanas de trabalho, Rogério Ceni já mostrou um São Paulo bem organizado taticamente, com velocidade no ataque e muita disputa pela bola. À beira do campo, orientou os atletas e praticamente não reclamou, mesmo quando o time cansou de perder gols. A melhor chance veio logo no início, quando Wellington Nem, um dos reforços para a temporada, invadiu a área e sofreu pênalti. O peruano Christian Cueva bateu mal e o argentino Enrique Bologna defendeu.

A principal novidade foi o posicionamento de Rodrigo Caio, que atuou à frente da defesa, mais como volante do que como zagueiro, distribuindo as jogadas e iniciando as ações do time. O São Paulo chegou diversas vezes na cara do gol com Chavez, Luiz Araújo e Wellington Nem, mas o trio estava sem pontaria. O argentino Buffarini ainda acertou um lindo chute, mas a bola bateu na trave.

Para a segunda etapa, Rogério Ceni trocou o time inteiro e o rendimento da equipe caiu. No gol, Sidão passou a ser um pouco exigido e o ataque criava pouco. O jogo, então, foi para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Sidão. O atleta de 34 anos, vindo de boas campanhas com Audax e Botafogo defendeu as cobranças de Ignacio Fernández e Matías Moya e garantiu a vitória são-paulina.