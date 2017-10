ESPN

O São Paulo estreou um novo uniforme na tarde deste domingo e o começo não poderia ser melhor. Jogando com uma camisa preta, o time tricolor derrotou o Sport por 1 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo, com dois milagres do goleiro Sidão nos últimos minutos, e finalmente deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro. E a rodada foi muito boa para os tricolores.

Antes 17º colocado, o São Paulo tem agora 31 pontos e é o 13º. O triunfo ainda foi contra um concorrente direto. O Sport tem 30 pontos e ficou no 16º lugar. Os são-paulinos também festejaram que os adversários que estão ameaçados pelo rebaixamento não se deram bem nesta 26ª rodada.

O Avaí (17º, com 30 pontos) perdeu para o lanterna Atlético-GO (com 25) por 2 a 0, neste domingo. No sábado, Bahia (12º, com 31) e Coritiba (19º, com 28) empataram por 1 a 1. Mesmo placar de Vasco (9º, com 33) e Chapecoense (10ª, com 32).

Dos adversários ameaçados do rebaixamento o Vitória foi exceção. Ele derrotou o Botafogo por 3 a 2 e subiu para o décimo lugar, com 32 pontos. Vale lembrar que ainda jogam o Atlético-MG, que tem 31, e a Ponte Preta, que tem 28.

O gol são-paulino foi de Marcos Guilherme, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Mas o herói mesmo foi o goleiro Sidão. Ele fez duas defesas espetaculares nos últimos instantes da partida e evitou que o time sofresse o empate. Primeiro espalmou uma cabeçada de Thomás. Depois defendeu finalização de Henríquez à queima-roupa.

Gol no erro adversário

O Sport marcava muito bem o time tricolor na primeira etapa, sem dar muitas chances para que o setor criativo tricolor funcionasse. No ataque, a equipe pernambucana também não era um primor. Até chegava à área rival, mas as finalizações ficavam bem aquém.

Aos 20, o Sport chegou a carimbar o travessão, em chute de Anselmo.

A partida parecia bem dura para os são-paulinos. Isso até os 35 minutos do primeiro tempo, quando uma sucessão de erros permitiu ao time da casa marcar.

Primeiro, Hernanes deu um carrinho e retomou o controle da bola para o time tricolor quando o time pernambucano tentava sair da defesa. Ele passou para Edimar, que estava livre do lado esquerdo. O lateral cruzou para a área, sem muito capricho. O zagueiro Henríquez, que cabeceou para afastar o perigo. Mas ele errou a mira e acertou a bola em um companheiro. Ela bateu e sobrou dentro da área para Marcos Guilherme, livre de qualquer marcador, só ter o trabalho de finalizar.

O tento tricolor desestabilizou o Sport, que ficou perdido, sem conseguir organizar novas jogadas. Mas o São Paulo não aproveitou.

Ataque x defesa

A etapa final pode ser resumida com o Sport no campo de ataque o tempo todo e o São Paulo na defesa, acuado. Isso não significa que a equipe rubro-negra tenha sido perigosa. Apesar do volume ofensivo de jogo, não teve finalizações que levassem perigo ao gol de Sidão.

O goleiro tricolor, aliás, foi um verdadeiro herói, saindo de campo aplaudido.

Sequência

O São Paulo voltará a atuar pelo Brasileiro somente no dia 11 de outubro. A competição será interrompida para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O próximo jogo será contra o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Sport jogará no dia 12 de outubro contra o Vitória, no Barradão em Salvador.