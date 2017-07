FOX SPORTS

Depois da imprensa francesa noticiar, o São Paulo confirmou na manhã desta sexta-feira (30 de junho) a venda do volante Thiago Mendes para o Lille, da França. A equipe europeia deve pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões), pelo jogador de 25 anos, que afirmou estar realizando um sonho.

“Foi uma escolha minha. O Leco e o Pinotti fizeram de tudo para a minha permanência no São Paulo, mas, como eu falei antes para ele, foi uma decisão minha. Tive todo o apoio deles, mas foi uma decisão somente minha para jogar na Europa”, afirmou o volante em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda.

Vinicius Pinotti, diretor-executivo de futebol do Tricolor, também esteve presente e afirmou que Thiago só foi negociado por pedido próprio. “Nunca foi intenção do São Paulo negociá-lo. Mas o que realmente pesou foi a vontade do atleta ir. Até por isso resolvemos colocar isso para a comunidade são-paulina e para a torcida. Para que não reste dúvida do que estamos fazendo aqui” disse.

Por fim, o dirigente ainda afirmou que mais atletas do elenco receberam propostas. “Outros jogadores que também são fundamentais não só para o time, mas para o grupo e para o futuro do nosso trabalho, tinham proposta, mas não tiveram a vontade de ir, ou o clube não quis vender e eles aceitaram”, concluiu.