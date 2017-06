Tweet no Twitter

A seleção brasileira manteve a liderança do ranking da Fifa, cuja nova atualização foi divulgada nesta quinta-feira e não apresenta mudanças nas nove primeiras posições – a única novidade do top 10 é que a Polônia passou a dividir a décima posição com a Espanha.

O Brasil, que aparece com 1.715 pontos, aumentou a vantagem soBbre a segunda colocada Argentina (1.626) em relação à classificação do início de maio, passando de 69 para 89 pontos. Já a Alemanha, que permanece em terceiro, chegou a 1.511 e se aproximou da ‘Albiceleste’, reduzindo a diferença de 139 para 115 pontos.

Os sul-americanos continuam a dominar as cinco primeiras posições, com o Chile (1.422) ocupando a quarta, e a Colômbia, a quinta (1.366), exatamente como no ranking divulgado em maio.

França (1.332), Bélgica (1.292), Portugal (1.267) e Suíça (1.263) ocupam, respectivamente, do sexto ao nono lugares, e Espanha e Polônia, ambas com 1.198 pontos, dividem o décimo.

A poucos dias do início da Copa das Confederações, a mudança mais significativa na tabela de classificação foi protagonizada pela Nova Zelândia, que subiu 17 posições, para a 95ª. Outras duas seleções participantes do torneio também pularam degraus em relação ao mês passado: a Austrália passou do 46º para o 48º lugar, e Camarões ganhou uma posição e chegou à 32ª.