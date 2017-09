GAZETA ESPORTIVA

A Bélgica garantiu a sua vaga na Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia. Jogando fora de casa, a seleção belga bateu a Grécia por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias, no estádio Georgios Karaiskaki, em Atenas.

Com o resultado, a equipe visitante foi a 22 pontos, garantindo o primeiro lugar do grupo H e carimbando o seu passaporte para a Rússia. Os gregos permaneceram com 13 pontos e caíram para a terceira colocação do grupo, já que a Bósnia venceu e foi a 14 pontos. Os oito melhores segundos colocados disputam a repescagem.

Na próxima rodada, os Diabos Vermelhos irão visitar a Bósnia, no sábado, 7 de outubro, às 13 horas (de Brasília). Já a seleção azul e branca irá enfrentar o Chipre, fora de casa, no mesmo dia, só que às 15h45 (de Brasília).

O jogo

A Grécia começou a partida melhor e criou sua primeira oportunidade aos 12 minutos. No lance, Donis recebeu a bola no lado direita da área e finalizou, entretanto, o goleiro belga fez a defesa. Seis minutos depois, Konstantinos Stafylidis finalizou de fora área e forçou Courtois a trabalhar novamente.

Os belgas tiveram a sua primeira oportunidade de gol aos 25. Dembélé passou a bola para o zagueiro Vertonghen, que chutou de esquerda de fora da área, mas parou no goleiro adversário.

A equipe visitante cresceu no jogo e criou algumas chances minutos após sua primeira oportunidade. De Bruyne finalizou de fora da área e a bola passou raspando a trave esquerda. Em seguida, Alderweireld chutou errado. Por fim, Verthogen teve chute travado.

Na volta para o segundo tempo, De Bruyne cruzou para a área e Vermaelen cabeceou, no entanto, a defesa grega conseguiu desviar a bola. Aos cinco minutos, veio a resposta dos mandantes. Giannis Maniatis cruzou e Konstantinos Fortounis cabeceou para fora do alvo. Dois minutos depois, em outra jogada aérea, Alexandros Tziolis mandou a bola muito alta.

A Bélgica tirou o zero do placar aos 25 minutos. Depois de rodar a bola de um lado para o outro, Dembélé rolou para o zagueiro Verthogen, que finalizou da intermediária para marcar um belo gol.

Os visitantes não conseguiram comemorar muito tempo, já que o empate veio três minutos depois. Após recuperar a bola no meio de campo, a Grécia trabalhou a bola até ela chegar a Georgios Tzavellas. Este cruzou e Zeca apareceu livre no meio da área para finalizar de esquerda no canto do gol.

A partida definitivamente ganhou muita emoção e, aos 30, os Diabos Vermelhos voltaram a ficar à frente no placar.Thomas Meunier recebeu a bola no lado direito do campo e cruzou. Lukaku subiu na primeira trave, cabeceou e deixou o confronto em 2 a 1 para os belgas.

No final da partida, a Bélgica criou suas chances, uma com Lukaku e outra com Mertens, contudo o goleiro da seleção da Grécia impediu o gol.