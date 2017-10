UOL ESPORTE

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Sport nesta quinta-feira (26), ainda no vestiário da Ilha do Retiro, após a derrota por 2 a 0 para o Junior Barranquilla, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Em entrevista coletiva após sua demissão, Luxemburgo demonstrou irritação com o vice-presidente do Sport, Gustavo Dubeux. “Aconteceu uma coisa que eu falei para o Gustavo há três, quatro meses, que ele ia chegar lá na frente e me mandar embora. E me mandou embora no vestiário, eu tinha certeza que isso ia acontecer. O futebol é dessa forma, a culpa vai ser sempre do técnico”, disse o experiente treinador.

“Nesse momento, eles entenderam que era melhor para o Sport a minha saída, faz parte do jogo, mas ele sabe disso que eu vou falar pra vocês. Ele sabe que eu falei pra ele meses atrás que ia me mandar embora. Faz parte do jogo, vou tocar a vida, vida que segue”, completou, antes de se levantar e deixar a sala de entrevistas.

Dubeux também falou com a imprensa e preferiu elogiar Luxemburgo. Ele atribuiu aos resultados ruins a decisão da diretoria de demitir o treinador. No mês passado, Luxa havia renovado com o Sport até dezembro de 2018.

“Vim agradecer o trabalho do Vanderlei, excelente profissional. Dificilmente, você tem uma pessoa tão dedicada, como ele se dedicou aqui no Sport. Abraçou realmente a causa do clube e o que representa o clube para todos nós. Ele se encaixou perfeitamente no espírito do Sport. Infelizmente, tivemos uma retrospectiva de um segundo turno que deixou muito a desejar”, afirmou o dirigente.

“Essa posição da diretoria não foi relacionada a esse jogo, quero até parabenizar o Junior Barranquilla, um time muito bom, o melhor da competição e deve ser o campeão. Nós precisamos ter um foco no Campeonato Brasileiro. É o campeonato que dá sustentação financeira para o clube”, continuou Dubeux.

Aproveitamento

Luxemburgo deixa o Sport com aproveitamento de 40,19%. Foram 34 jogos no comando do clube, com 11 vitórias, oito empates e 15 derrotas.

Ele foi anunciado como técnico do Sport em 29 de maio. No período, o treinador chegou a levar o time pernambucano à zona de classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, mas a equipe caiu bastante de produção no segundo turno. Atualmente, o time está na 15ª colocação, dois pontos acima do rebaixamento.