Dois importantes jogadores do futebol, atualmente em baixa nos seus clubes, estão próximos de trocar de ares. As diretorias de Corinthians e Internacional conversaram nas últimas semanas sobre a possibilidade de negociação entre Giovanni Augusto e Valdivia. O acordo seria por empréstimo até o final desta temporada.

Os nomes já foram aceitos — anteriormente, a diretoria colorada não queria envolver Valdivia ou mesmo Nico López na negociação — mas as bases salariais ainda não foram acertadas. A primeira opção do time do Beira-Rio era enviar o meia-atacante venezuelano Seijas, que também já não vive lá suas melhores fases.

O acordo só foi viabilizado depois que o técnico Antônio Carlos Zago deu o aval para liberar Valdivia, umas das principais joias da equipe. O meia-atacante voltou na metade do ano passado depois de uma complicada cirurgia no joelho esquerdo. Apesar de bons jogos, não conseguiu sequência com a nova comissão técnica.

Pelos lados do Timão, Giovanni Augusto também tem sido pouco aproveitado. Desde que chegou ao Corinthians, o jogador nunca conseguiu se firmar e, neste ano, sofreu com pelo menos duas lesões musculares até ser liberado pelo técnico Fábio Carille.

Internacional e Corinthians se encontram também dentro de campo pela quarta fase da Copa do Brasil. A partida de ida acontece em 12 deste mês, no Beira-Rio; a volta está marcada para o dia 19, na Arena Corinthians.