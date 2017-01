GLOBOESPORTE.COM

O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira a lista com os 23 jogadores convocados da Seleção para o amistoso contra a Colômbia, que será realizado no próximo 25 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Destaque para o retorno de Robinho e Diego, que foram revelados pelo Santos e hoje defendem Atlético-MG e Flamengo, respectivamente. Como não se trata de data Fifa, apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. A partida terá toda a renda destinada para familiares das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que caiu em novembro do ano passado próximo a Medellín e deixou 71 mortos.

De acordo com Tite, ao elaborar a lista foram tomados alguns cuidados porque os times brasileiros estão em fase de pré-temporada. Profissionais das áreas técnica e física da seleção brasileira estiveram em contato com os clubes para saber as condições dos atletas e ter garantias de que possam atuar por no mínimo 45 minutos.

Apesar de a partida não ser realizada na data Fifa, e por conta disso apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro tenham sido convocados, Tite garante que os atletas que terão chance contra a Colômbia podem seguir com a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

– Serve sim. É verdadeiro, é uma possibilidade real de avaliação, de estar presente na Seleção. É uma competição, com toda a homenagem que tem. Em momento algum vou tirar do atleta a chance da competição.

Foi muito difícil ser justo e estabelecer critérios. Às vezes um pequeno detalhe pode ser determinante na convocação. Se eu pudesse, convocaria Dorival Junior e Cuca. Ou o Ricardo Oliveira, que poderia e deveria aqui estar, mas está no departamento médico. – afirmou Tite na coletiva de imprensa.

Os ingressos para o chamado Jogo da Amizade estão à venda e custam entre R$ 70 e R$ 150, e os interessados podem comprar os bilhetes pela internet. Além dos fãs que acompanharão a partida no Estádio Nilton Santos, torcedores de outras cidades e estados brasileiros podem dar contribuição com os familiares das vítimas da tragédia comprando o ingresso solidário, que tem um custo de R$ 50. Essa categoria não garante acesso ao jogo, mas quem comprar terá um certificado de apoio e solidariedade.

A seleção brasileira se apresenta ao técnico Tite na próxima terça-feira, no hotel Windsor, na Barra da Tijuca. O treino está marcado para 17h do mesmo dia, no Estádio Nilton Santos.

Confira a lista de convocados:

Goleiros:

Weverton (Atlético-PR)

Danilo Fernandes (Internacional)

Muralha (Flamengo)

Laterais:

Fabio Santos (Atlético-MG)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Flamengo)

Marcos Rocha (Atlético-MG)

Zagueiros:

Geromel (Grêmio)

Luan Garcia (Vasco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Victor Hugo (Palmeiras

Meias:

Camilo (Botafogo)

Diego (Flamengo)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Henrique (Cruzeiro)

Lucas Lima (Santos)

Rodriguinho (Corinthians)

Wallace (Grêmio)

Willian Arão (Flamengo)

Atacantes:

Diego Souza (Sport)

Dudu (Palmeiras)

Luan (Grêmio)

Robinho (Atlético-MG)