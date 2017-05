UOL

Reviravolta no Sport! No fim da tarde desta segunda-feira, o Sport anunciou a contratação do experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, de 65 anos. Após recusar uma proposta para comandar o Leão, o comandante pentacampeão brasileiro (1988, 1993, 1994, 2003 e 2004) voltou atrás e fechou com o Rubro-Negro.

Ele estava sem clube desde junho de 2016, quando foi demitido do Tianjin Songjiang, da segunda divisão chinesa. Ele chega para substituir Ney Franco, demitido no início da última quinta-feira, após a perda do título da Copa do Nordeste para o Bahia. Na vitória de 4 a 3 sobre o Grêmio, no último domingo, o Leão foi comandado pelo interino Daniel Paulista.

Luxemburgo chega à capital pernambucana nesta terça-feira e já comanda um treino de olho no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil com o Botafogo, na próxima quarta-feira, em Recife. Na ida, vitória alvinegra de 2 a 1.