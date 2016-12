TERRA

O Vasco cumpriu a promessa e anunciou um presente de Natal à torcida na madrugada de sábado para domingo. Pouco depois da 1 hora (de Brasília), por meio de uma nota postada em seu site oficial, o time cruzmaltino confirmou a contratação do meia argentino Damián Escudero e ainda prometeu novos reforços em breve.

Aos 29 anos de idade, o atleta estava no Puebla, do México. Escudero, formado no Velez Sarsfield e com passagem por seleções de base na Argentina, jogará em um clube carioca pela primeira vez, mas no Brasil chegou a defender Grêmio, Atlético-MG e Vitória.

Na nota postada em seu site oficial, o Vasco informa que o argentino é o primeiro dos reforços que serão anunciados durante as festas de final de ano. “Negociações muito avançadas com outros jogadores continuam e devemos concretizá-las na próxima semana”, diz o comunicado, assinado pelo presidente Eurico Miranda.

O Vasco realizará parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos como participante da Florida Cup. A viagem da delegação cruzmaltina está marcada para o dia 10 de janeiro e entre os próximos reforços especulados o principal nome é o experiente atacante Luis Fabiano.