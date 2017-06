TERRA

Sem espaço no São Paulo, Wellington viu no Vasco uma oportunidade de recomeço. Com 26 anos, o volante foi apresentado na tarde desta terça-feira, em São Januário, e comemorou a chance de poder mostrar o seu futebol novamente depois de ter sido suspenso por seis meses devido a doping – foi flagrado com diuréticos. O contrato do jogador no clube carioca é por empréstimo até o fim da temporada.

– É um recomeço. O clube me abriu as portas. Minha forma de agradecer é colocar minha vida em campo. Tenho a possibilidade de ajudar o Vasco de conseguir algo melhor esse ano. Posso ajudar. Vasco não só pode como vai brigar em cima. A dedicação de cada um aqui, o respeito… Isso faz a diferença. Esse ano será vitorioso para o Vasco – afirmou Wellington durante a sua apresentação.

Vasco e São Paulo dividirão o pagamento de seu salário. No acordo, há a possibilidade de o Cruz-Maltino comprar Wellington em definitivo ao término do período exercendo uma cláusula de prioridade. Vale lembrar que o volante tem contrato com o São Paulo até outubro de 2018. O volante aguarda ser regularizado para ter condições de jogo no domingo, quando os comandados de Milton Mendes enfrentam o Grêmio.

Revelado pelo São Paulo, Wellington foi alçado ao profissional em 2008, com o então técnico Muricy Ramalho. Ficou um longo tempo no clube, até que se firmou em 2012, sendo titular do time campeão da Copa Sul-Americana. Depois, no entanto, perdeu espaço até ser emprestado ao Internacional em 2014. Em Porto Alegre, foi flagrado no exame antidoping. Voltou ao Tricolor no ano passado, mas não conseguiu se firmar.

Além de Wellington, Breno e Paulão, o Vasco está para anunciar as contratações do zagueiro Lucas Rocha, por empréstimo do Boavista, e do volante Bruno Paulista, em empréstimo do Sporting, de Portugal. A dupla já está treinando com os companheiros em São Januário, mesmo antes de suas contratações serem confirmadas pelo clube presidido por Eurico Miranda. Há ainda a possibilidade do zagueiro Anderson Martins, mas o Vasco aguarda que a sua rescisão no Qatar seja colocada no papel.