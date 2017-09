UOL ESPORTE

Assim como já havia acontecido diante do Corinthians, quando o atacante do time paulista Jô fez o gol da vitória com a mão, um jogo do Vasco novamente teve como tempero uma polêmica envolvendo a arbitragem. Aos 24 minutos do segundo tempo, Mena soltou a bomba e a bola bateu no ombro direito de Anderson Martins. O árbitro Sandro Meira Ricci anotou pênalti, mas depois de muita reclamação e consultar seus auxiliares, ele voltou atrás na decisão. Mesmo assim, o Sport não desistiu e alcançou o empate com André, deixando o placar final por 1 a 1.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Ricci já havia sido alvo de contestações ao expulsar o meia Diego Souza por áspera reclamação.

O Sport chegou à oitava partida sem vitória, entrando de vez na briga contra o rebaixamento, apenas dois pontos à frente do São Paulo, a primeira equipe do indesejado setor.

Curiosamente, Sport e o Tricolor paulista se enfrentam neste domingo no Morumbi (SP). Já o Vasco recebe a Chapecoense, no sábado, com portões fechados em São Januário.

Os gols

O Vasco abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo após um grande lançamento de Anderson Martins, que encontrou Yago Pikachu. O polivalente jogador deu belo passe para trás e Nenê, com categoria, chapou para o fundo da rede.

O empate do Sport aconteceu já aos 39 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita que André raspou de cabeça, sem chance para Martín Silva.

Do meio de campo?

Logo aos 4 minutos, Nenê recebeu uma bola no contra-ataque, viu o goleiro Magrão adiantado e, do meio de campo, tentou encobri-lo, mas o chute saiu.

Perdeu!!!

Aos 6 minutos, Rithely cruzou para a área e encontrou André. O atacante, sozinho, perdeu uma chance incrível.

Pedra é atirada no campo

Uma grande pedra foi atirada no gramado no intervalo da partida. O árbitro Sandro Meira Ricci acusou o episódio na súmula e a Polícia Militar não conseguiu identificar o vândalo, o que pode levar o Sport a ser punido pelo STJD.

Diego Souza expulso por xingar árbitro

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Diego Souza reclamou com veemência por ter sofrido uma falta de Wellington. A postura lhe rendeu um cartão amarelo, algo que o deixou ainda mais furioso. Inconformado, ele xingou o árbitro Sandro Meira Ricci e foi expulso. O jogador vive um momento de instabilidade e não faz gol há 11 jogos.

Confusão antes do jogo

De acordo com informações do Sportv, após consulta junto ao Batalhão de Choque do Recife, um princípio de confusão do lado de fora da Ilha do Retiro aconteceu antes da bola rolar entre integrantes de organizadas dos clubes. Segundo policiais, havia torcedores infiltrados de Náutico e Santa Cruz.