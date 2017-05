UOL

Causou estranheza entre muitos torcedores do Corinthians e até jornalistas que acompanharam a partida do último domingo, contra a Ponte Preta, a presença de um jogador alto e careca no aquecimento dos reservas e depois no banco na vitória por 3 a 0 da final do Paulistão. O “desconhecido” na verdade era o volante Marciel, que raspou o cabelo durante a semana e exibiu o novo visual pela primeira vez no estádio Moisés Lucarelli. A decisão de ficar careca não foi baseada simplesmente no estilo, e sim em uma questão de saúde.

O jogador de 22 anos recebeu diagnóstico de uma doença chamada “Alopécia Areata”, que é caracterizada por queda de cabelo em placas redondas, ou seja, “buracos” sem cabelo no couro cabeludo da pessoa. No caso de Marciel, o problema é causado por estresse e ansiedade. Nos últimos meses, o corintiano sofreu com a queda de cabelo e apostou em cortes de cabelo que escondessem os buracos formados pela Alopécia. Na última semana, desistiu dos penteados e cortou todo o cabelo, além da manutenção do tratamento com pomadas e aplicações, que fará efeito a longo prazo.

Nos treinamentos realizados no CT Joaquim Grava, Marciel costuma ir de touca, o que esconde a mudança de visual. No jogo contra a Ponte Preta, no entanto, o acessório foi abandonado e o novo visual virou motivo de comentários. O próprio jogador brincou com as declarações de torcedores nas redes sociais: “Parem de falar da minha careca”, escreveu no Twitter.

Revelação das categorias de base do Corinthians promovido ao elenco profissional em 2015, Marciel tem 16 partidas pela equipe principal e vive em 2017 sua temporada com mais participações, tendo atuado contra Vasco, São Paulo e Ferroviária, na pré-temporada, além de Caldense, Mirassol, Red Bull e Linense, por Copa do Brasil e Paulistão. O último jogo do camisa 22 foi na vitória por 3 a 1 diante do Linense, em 29 de março. Desde então, o volante foi relacionado para alguns jogos, mas não teve chances com Fábio Carille.

Neste ano, o treinador tem apostado na versatilidade de Marciel, que atuou e costuma treinar como lateral esquerdo. Em entrevista recente ao LANCE!, o jogador explicou que a posição não é novidade e que ele está ansioso para deslanchar com a camisa do Timão. Apesar disso, a falta de sequência no Corinthians tem animado times interessados na contratação de Marciel, como a Ponte Preta. Até o momento, nenhuma oferta foi realizada.