O zagueiro Breno foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira. O ex-São Paulo havia sido oficializado na quarta, e já vinha trabalhando com o restante do elenco. Empolgado, o defensor garantiu que já está pronto para jogar.

“Estou com vontade de jogar, só assim vou ganhando ritmo. Tenho 27 anos e já sei lidar com a questão do cansaço, de controlar o físico. Para pegar ritmo é jogando. Treinar é uma coisa, jogo é totalmente diferente. Se precisar de mim domingo, estou à disposição”, garantiu o defensor, citando o duelo contra o Bahia, em São Januário.

Breno comentou sua chegada ao Cruzmaltino e agradeceu a todos que apostaram nele.

“No São Paulo acabei não sendo tão aproveitado como eu esperava. Achei melhor mudar. O Vasco abriu a porta, todos me receberam muito bem. Não tenho dúvida de que voltarei a ser o Breno que saiu do São Paulo para o Bayern”, enfatizou.

Por fim, o zagueiro também analisou o atual momento do time de Milton Mendes. O Vasco foi goleado pelo Palmeiras, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Breno descarta qualquer crise na equipe.

“O Vasco não está em crise, acabou de começar o Brasileiro. Está tudo muito no começo, no geral o Vasco não jogou mal contra o Palmeiras, no detalhe nós tomamos quatro gols”, declarou.

Esperando a finalização dos trâmites burocráticos, o defensor espera estar à disposição de Mendes no fim de semana.

O Cruzmaltino encara o Bahia no domingo, às 11h (de Brasília), em casa, buscando o primeiro triunfo no Nacional.