A 13 pontos do líder, Edu Dracena considera que o Palmeiras continua na briga pelo título brasileiro, faltando 15 rodadas para o fim do campeonato. Segundo o zagueiro do Verdão, os recentes tropeços do Corinthians (três derrotas nos últimos cinco jogos) deram esperança aos rivais.

– O campeonato não acabou ainda, estamos brigando pelo título. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas o campeonato está aberto. Queremos ser o melhor time do segundo turno para somar o maior número de pontos possíveis e estar entre os primeiros colocados – analisou o camisa 3.

Defensor do título brasileiro, o Verdão apresentou uma melhora nas últimas duas partidas, contra São Paulo (vitória) e Atlético-MG (empate com dois jogadores a menos). Agora com tempo para treinar e com uma espinha dorsal que vai dando sinais de encaixe, o zagueiro se vê animado com a reta final de ano na Academia de Futebol.

– Dá ânimo (os tropeços do Corinthians), mas como eles estão escorregando, nós também deixamos a desejar algumas partidas em casa. Temos de focar jogo a jogo, o Palmeiras está em evolução, estamos felizes pelo momento. Tomara que a gente engatilhe uma sequência de vitória para nos deixar mais perto dos primeiros, na reta final dar aquele sprint e quem sabe brigar pelo título – acrescentou.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Corinthians ainda tem 74% de chances de conquistar o título brasileiro. Grêmio (18%), Santos (5%), Palmeiras (2%) e Flamengo (1%) completam a lista.

O Verdão tem até números a seu favor. Isto porque em 2009, também após 23 rodadas, o Flamengo, que terminou como campeão, estava a 13 pontos do líder, coincidentemente o Palmeiras.