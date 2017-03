UOL

O zagueiro Felipe, atualmente no Porto, interessa ao Real Madrid. A informação é do jornal português O Jogo. De acordo com a publicação, o time espanhol já iniciou contatos com o empresário do atleta.

Felipe atua no Porto desde junho do ano passado. Na época, o clube de Portugal pagou 6 milhões de euros ao Corinthians.

O ex-corintiano se tornou um dos líderes da defesa do Porto Segundo lugar no campeonato nacional, o Porto tem a melhor defesa da competição: apenas 11 gols sofridos em 24 jogos. Suas atuações têm sido elogiadas pela imprensa portuguesa.

Felipe é uma alternativa do Real para substituir Pepe, que tem contrato somente até o meio do ano. O brasileiro naturalizado português está há 10 anos em Madri, mas as negociações para renovação seguem paralisadas.