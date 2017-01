Falência de empresas cresce em MT

Em 2016 o número de falências decretadas, em Mato Grosso, triplicou: passou de nove para 28, na comparação com o registrado pela Serasa Experian. As falências decretadas somaram 15 em 2014. O quadro recessivo da economia brasileira no último ano prejudicou a entrada de recursos no caixa das empresas, que também se depararam com o crédito mais caro, dificultando o financiamento e renegociação das dívidas.