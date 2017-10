Tweet no Twitter

O presidente e o vice-presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), André Stumpf e Maurício Magalhães Farias Neto, respectivamente, acompanharam o advogado Luciano Rodrigues Dantas à Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil na última sexta-feira (27), após o profissional sofrer agressões na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA) de Cuiabá. Será solicitado o afastamento cautelar de um policial. O servidor também será representado criminalmente por abuso de autoridade e lesão corporal.

Dantas foi à DERFVA no início da tarde para entrevistar seu cliente que se encontrava detido na unidade. Ele relata que ao chegar foi impedido de encontrar-se com seu cliente e, enquanto aguardava, entrou em um setor administrativo da unidade, onde foi abordado por um policial que o mandou sair do recinto. Diante da recusa justificada pelo seu direito de permanecer, o policial lhe deu voz de prisão.

Em depoimento prestado na Corregedoria, o advogado contou que foi imobilizado e agredido com tapas na cabeça e socos nas costas enquanto era levado à carceragem e chegou a ter sua cabeça prensada contra a parede pelo policial.

O TDP acompanhou o caso e está adotando as providências cabíveis frente à violação das prerrogativas do profissional.

Nos próximos dias a OAB-MT deve voltar a discutir com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) a garantia das prerrogativas da advocacia.

Outro Lado:

A Assessoria da Polícia Judiciária Civil se manifestou apenas dizendo que “o fato será apurado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. A Comissão de Prerrogativas dos Advogados esteve na Delegacia e foi orientada a procurar a Corregedoria”.