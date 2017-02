Tweet no Twitter

Em novo depoimento, na Sétima Vara Criminal de Cuiabá, no Fórum da Capital, o ex-deputado estadual José Geraldo Riva acusa o ex-conselheiro do Tribunal de Contas (TCE), Humberto Bosaipo, de também estar envolvido no suposto esquema que deflagrou a Operação Arca de Noé, iniciada em 2002. Riva diz que Bosaipo pegou R$ 1 milhão de servidor da Assembleia e ainda não pagou. Ele deu explicações sobre o esquema e foi ouvido como testemunha de acusação desfavorável ao ex-conselheiro.