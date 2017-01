PR e PMDB centram fogo em Taques

O senador Welington Fagundes (PR) e o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) estão disparando críticas a gestão do governador Pedro Taques (PSDB). Com a iminente urgência do tucano em apresentar resultados para se viabilizar eleitoralmente, o republicano e o peemedebista colocam em xeque a capacidade administrativa do Estado.