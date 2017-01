Tweet no Twitter



Apoio do PV

Emanuel mantém dirigente do PV em cargo

O prefeito Emanuel Pinheiro decidiu manter José Roberto Stopa como secretário de Obras e Serviços Públicos. Stopa é dirigente do PV e o partido com quatro parlamentares passa a apoiar a gestão do PMDB. O PV, literalmente, tirou o chapéu para Emanuel Pinheiro.