PSD cobra espaço na gestão Taques

Partido de maior bancada na Assembleia Legislativa com seis deputados, o PSD não anda nada satisfeito com a decisão do governador Pedro Taques de abrir a porteira para o PSB e não dialogar com o partido. Reuniões cruciais serão feitas nesta semana para discutir a relação do partido com o Executivo.