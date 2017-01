Tweet no Twitter

Pai assumiria presidência no lugar no filho

É comum nos corredores da Câmara Municipal de Cuiabá ouvir o comentário de que o presidente de fato do Legislativo é o ex-deputado estadual João Malheiros, cabendo ao seu filho, o presidente de direito, Justino Malheiros, obedecer suas regras. Ex-deputado estadual e ex-presidente da Câmara Municipal, João Malheiros foi o principal articulador da vitória de seu filho a chefia do Legislativo, acompanhando pessoalmente até mesmo o processo de votação no dia 1º de janeiro.