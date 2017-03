Tweet no Twitter

CAUSA PRÓPRIA

Vereadores criam VI de R$ 2,5 mil

Com apenas 13 mil habitantes, o município de Guiratinga deu mostras do quanto a classe política adora agir em causa própria. Foi criada uma verba indenizatória de R$ 2,5 mil aos vereadores e de R$ 3 mil ao presidente do Legislativo.

Ainda será dispensada a prestação de contas da verba indenizatória pelos parlamentares. Ou seja, mais gastos e menos transparência.