Entrega do VLT

O governador Pedro Taques já está falando em entregar a obra do VLT em Cuiabá e Várzea Grande até 2018, antes do fim do seu governo. O secretário Wilson Santos, responsável pela obra, não vai tão longe. Wilson Santos acredita na conclusão apenas do trecho do Aeroporto até a Avenida XV de Novembro no bairro Porto.