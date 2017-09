RAFAEL COSTA

Diário de Cuiabá

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) ironizou o termo de colaboração premiada do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) firmada com a Procuradoria Geral da República (PGR) e homologada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 9 de agosto.

O parlamentar, conhecido pela oposição à gestão do peemedebista na legislatura de 2011/2015, afirmou que a melhor ação de Silval Barbosa em prol do povo de Mato Grosso são suas revelações que expõem um quadro de corrupção sistêmica atingindo representantes dos poderes constituídos.

“A respeito da delação do ex-governador Silval, se ele está fazendo alguma coisa pelo Estado, ele está fazendo agora, nessa delação, que está realmente trazendo à tona toda uma história de podridão que vinha corroendo os cofres públicos”, disse. A declaração foi dada durante entrevista ontem a Rádio Capital FM.

Embora não apareça em nenhuma gravação recebendo dinheiro a exemplo de outros deputados e ex-deputados, o deputado Zeca Viana foi citado nominalmente na colaboração premiada do ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correa de Araújo. O aliado do ex-governador disse que Zeca Viana reclamou porque não estava na lista dos favorecidos mensalmente com dinheiro de propina pelo governo do Estado.

O parlamentar nega veementemente a acusação e diz que se trata de uma mentira.

“Em relação ao que Silvio falou, que eu tinha questionado ele, por que eu não estava na lista, isso não é verdade. Porque eu jamais conversei com esse secretário, a não ser um bom dia, e ele mesmo falou que eu não tinha pegado, depois falou que eu tinha questionado porque meu nome não estava na lista, se eu jamais tive conhecimento dessa lista, eu não sabia de nada disso”, afirmou Viana.

Questionado a respeito da participação da ex-deputada estadual e atual prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB), que pregava oposição a gestão do ex-governador Silval Barbosa enquanto exercia mandato de parlamentar, o deputado Zeca Viana diz que está surpreendido, mas afirma que percebeu mudanças de posição da socialista em determinados assuntos de interesse do governo do Estado discutidos no âmbito do Legislativo.

“Ela me surpreendeu pelo vídeo, mas eu achava que ela tinha alguma coisinha, porque nós começamos muito bem nosso trabalho no início do nosso mandato, mas depois, eu mesmo observei que ela foi ficando mais para o lado do governo, adicionava as coisas quase que sozinha, tinham certos assuntos que ela estava quase sempre comigo, outros que ela não demostrava muito interesse, então, isso tudo foi fazendo com que talvez ela tenha se envolvido, é lamentável pela pessoa que ela é”, relatou.